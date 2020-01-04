Беларусь продолжает курс на диверсификацию экспорта продукции АПК

Беларусь за минувший год расширила экспорт продовольствия. Предварительно прирост поставок составил около 4 %. Наша страна наторговала на 5,5 миллиарда долларов. Львиную долю белорусского молока и мяса отправили на российский рынок, лишь треть продукции ушла за пределы союзной "двойки". В 2019 удалось увеличить объемы поставок практически по всем рынкам сбыта. Также открыть для себя более десятка новых.



В торговле с Китаем Беларусь вплотную приблизилась к девяноста миллионам долларов. А по итогам 2020 рассчитывает прибавить, увеличив поставки продовольствия до круглой суммы в 100 миллионов. Основной драйвер - мясная продукция (это говядина и мясо птицы).



