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Беларусь продолжает работу по диверсификации поставок нефти
Александр Лукашенко уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном по нефти. Соответствующий указ подписал Президент. Это решение в русле политики диверсификации поставок черного золота. Беларусь прорабатывает различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику. Ранее белорусский лидер не раз упоминал Казахстан в числе стран, где потенциально можно закупать нефть. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита Александра Лукашенко в Казахстан.
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