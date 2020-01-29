Беларусь продолжает работу по диверсификации поставок нефти

Александр Лукашенко уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном по нефти. Соответствующий указ подписал Президент. Это решение в русле политики диверсификации поставок черного золота. Беларусь прорабатывает различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику. Ранее белорусский лидер не раз упоминал Казахстан в числе стран, где потенциально можно закупать нефть. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита Александра Лукашенко в Казахстан.