Беларусь прорабатывает вопросы строительства портового терминала в российских портах

Белорусские грузы возвращаются в российскую гавань. Накануне премьер Роман Головченко обозначил акценты в работе с российскими портами. Напомним, в феврале Минск и Москва подписали соглашение об экспорте наших нефтепродуктов через порты России на Балтике. Дальше - больше. На очереди лес и большие машины. Впрочем, вопрос открыт. Придется взвесить все за и против, чтобы логистика не ложилась тяжелым грузом на экономику предприятий.

И здесь, кстати, просматривается вариант строительства своего - белорусского - терминала. Такое предложение, к слову, на высшем уровне уже поступало, к примеру, губернатору Ленинградской области. Порт Усть-Луга мог бы стать такой локацией для белорусского терминала и совместным проектом Минска и Москвы.

Но не транзитом единым. Когда утвердят все союзные программы с Россией? Какие отрасли экономики скоординируют в ответ на внешние санкции? И чем загрузят белорусские НПЗ? Корреспондент Светлана Лукьянюк встретилась с главой белорусского правительства.

Белнефтехим заверяет, что белорусские НПЗ работают в штатном режиме, и ни о какой нехватке топлива на наших автозаправках речь не идет. Возможные перебои с поставками российской нефти на наши НПЗ из-за санкций США на прошлой недели обсуждались в СМИ. Как заверил белорусский премьер Роман Головченко на полях Межправсовета в Казани, все контракты подписаны, и никакие американские санкции не повлияли на их исполнение, а значит нефть по графику будет поступать на наши заводы в Мозыре и Новополоцке.