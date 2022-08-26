Беларусь рассчиталась в рублях еще по двум выпускам еврооблигаций

Беларусь рассчиталась еще по двум выпускам еврооблигаций. Об этом сообщили в Минфине. Очередная выплата процентного дохода произведена в полном объеме на общую сумму 38,6 млн долларов.

Средства были перечислены на отдельный счет, открытый в крупнейшем белорусском банке в национальной валюте. В ведомстве подчеркнули, что платеж совершен в условиях продолжающейся неспособности западной расчетно-клиринговой инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех держателей еврооблигаций Беларуси, а также санкционных ограничений, которые действуют в отношении Национального банка, как финансового агента белорусского правительства.