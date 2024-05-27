Беларусь рассчитывает на активизацию партнерских связей с Алтайским краем России - Лукашенко

Беларусь рассчитывает на активизацию старых и создание новых партнерских связей с Алтайским краем России. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, пишет БЕЛТА.



Глава государства тепло приветствовал в Минске весьма представительную делегацию Алтайского края, отметив, что этот регион очень близок белорусам по духу. Ведь он по праву считается житницей Сибири, одним из самых крупных аграрных регионов России. Так, по объемам намолоченного зерна, в первую очередь высококачественной пшеницы, Алтайский край входит в первую десятку регионов России. А по гречихе этот регион - признанный лидер 2023 года с урожаем почти в 1 млн т. В этой связи Президент предложил обратить внимание на возможность закупки гречихи в этом регионе, если возникнет такая необходимость для Беларуси, где эта культура возделывается не настолько успешно.



Для главы российского региона Беларусь тоже, можно сказать, родная, поскольку его мать - из-под Мозыря. И накануне Виктор Томенко побывал на земле предков, пообщался с родственниками. "Это очень важно, окрыляет, по крайней мере настроение повышает значительно", - сказал Александр Лукашенко.



Президент выразил надежду, что нынешний визит делегации Алтайского края поможет преодолеть некоторое отставание во взаимной торговле и станет точкой отсчета для активизации старых и создания новых партнерских отношений. Глава государства обозначил ряд направлений, по которым имеются хорошие перспективы. "Я рассчитываю с вашей помощью придать им серьезное ускорение", - заметил белорусский лидер.





Поставки сельхозтехники

В Алтайском крае уже работают тысячи тракторов "Беларус" и комбайнов "Полесье". Александр Лукашенко констатировал готовность Беларуси обеспечить потребности края в запасных частях и сервисном обслуживании, включая обучение персонала, а также поставлять новейшую технику, включая комбайны и тракторы.

Машиностроение

Программа пребывания делегации российского региона включает посещение крупнейших предприятий Беларуси (МТЗ, "Амкодор", МАЗ), продукция которых отлично зарекомендовала себя не только в России, но и на других зарубежных рынках. Президент обозначил заинтересованность белорусской стороны в алтайских комплектующих для машиностроения.

В данном контексте Александр Лукашенко также упомянул и лифтовое оборудование белорусского производства. В Алтайском крае уже более 60% замененных лифтов в жилых домах - белорусские. В этом году в регионе планируется заменить лифты почти в 400 домах, поэтому Беларусь, по словам Президента, заинтересована участвовать в тендерах, готова поставлять лифтовое оборудование для нового строительства, гарантируя при этом обслуживание и ремонт.

Пассажирский транспорт

Пассажирская техника отечественного производства уже широко представлена в транспортном парке Алтайского края. Глава государства отметил готовность Беларуси и впредь предлагать современные автобусы как в газомоторном, так и в дизельном исполнении: автобусы школьной модификации, низкопольные для безбарьерной среды, а также электробусы. Чтобы определиться с комплектацией, российской делегации предложено ознакомиться с модельным рядом непосредственно на МАЗе и пройти тест-драйв.

Поставки специальной техники

Широкую гамму коммунальных, дорожно-строительных и других специальных машин предлагает белорусский "Амкодор", посещение которого также предусмотрено программой пребывания делегации Алтайского края. "Готовы в кратчайшие сроки обеспечить поставку в ваш регион всей необходимой линейки", - заверил глава государства.

Интерес для российской стороны могут представлять пожарная и аварийно-спасательная техника, разработанные предприятием Минской области. При ее изготовлении на базе шасси МАЗ применяются современные композитные материалы, что обеспечивает высокую надежность и увеличенный срок эксплуатации - до 20 лет.

Животноводство

Что касается перспектив сотрудничества в сфере животноводства, то здесь Президент предложил Алтайскому краю объединить компетенции как по экспорту оборудования для животноводческих и молочно-товарных ферм, так и по научному сопровождению животноводства, поставкам элитных пород скота, а также по разработкам комбикормов.

"Нашу компанию БНБК вы хорошо знаете, где вы можете заказать и покупать самые современные и эффективные комбикорма", - добавил глава государства.

Беспилотные системы гражданского назначения

Алтайский край в рамках нового национального проекта "Беспилотные авиационные системы" ведет разработку региональной программы, которая позволит приобретать беспилотные летательные аппараты для нужд сельского хозяйства, системы образования, природоохранной деятельности.

"В этом направлении Беларусь имеет хорошие компетенции, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Мы готовы вас с ними познакомить. Если понравится, будем вместе работать".

Сортировка и переработка твердых бытовых отходов

Известно, что руководитель Алтайского края уделяет значительное внимание теме обращения с твердыми коммунальными отходами, в регионе создается пять комплексов по переработке отходов. "В этом плане мы вам можем быть полезными", - уверен Президент.

Гуманитарная сфера

Наряду с традиционными экономическими направлениями Александр Лукашенко предложил уделять больше внимания сотрудничеству в гуманитарной сфере - как в образовании и спорте, так и в новых отраслях.

"Приятно, что вы, Виктор Петрович, привезли в Минск с гастролями Алтайский краевой театр драмы, - сказал Президент. - "Белгосфилармония" и Национальный академический народный хор имени Цитовича готовы к проведению обменных гастролей. И театров у нас немало".

Туризм и транспортное сообщение

Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии туризма с Алтайским краем. "Это один из красивейших, просто сказочных регионов России, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Для активизации поездок, деловых и туристических, необходимо хорошее транспортное сообщение. А точнее - открытие прямого авиарейса между Минском и Барнаулом. Это, на мой взгляд, также актуальная тема для взаимной проработки".