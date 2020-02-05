Беларусь рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана

Беларусь вправе ожидать стабилизации подходов от поставщиков страны-соседки, подчеркнул вице-премьер. К тому же белорусская сторона рассчитывает на компенсацию потерь от грязной российской нефти. Полный пакет документов (с расчетами ущерба) передадут российским партнерам уже в этом месяце.