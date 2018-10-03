Беларусь рассчитывает на рост инвестиционной активности Японии и увеличение товарооборота

Об этом заявил вице-премьер Игорь Ляшенко на встрече с делегацией Японской ассоциации по торговле. 81,5 млн. долларов взаимной торговли – цифры, далекие от потенциала Минска и Токио, а объемы прямых инвестиций из Страны восходящего солнца названы "критически малыми". Иностранные гости отметили быстрые темпы развития в Беларуси IT-сферы, но добавили, что у японского бизнеса мало информации о потенциале белорусской экономики. Как отметили сегодня в правительстве, акцент будет сделан на повышении экспортного потенциала и расширении контактов с японским бизнесом.