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Беларусь рассчитывает на сотрудничество с Германией в сфере автомобиле- и приборостроения

Германия - один из ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси

В последние годы темпы сотрудничества наращиваются. Средний товарооборот между странами уверенно держится на уровне 3 миллиардов долларов.

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