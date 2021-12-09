Беларусь рассчитывает на увеличение поставок овощей и фруктов из Азербайджана

Для Азербайджана хороший потенциал для наращивания поставок в нашу страну плодоовощной продукции, особенно в свете введения Беларусью запрета на ввоз ряда наименований товаров из тех государств, которые ввели в отношении нас санкции. Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил на сегодняшней встрече с послом Азербайджана в Беларуси. Ульви Бахшалиев недавно возглавил дипмиссию и большое внимание будет уделять наращиванию двустороннего товарооборота. В прошлом сложном ковидном году он прибавил до 440 млн долларов, в этом также прирост на 20 %.



Успешно ведется кооперация по линии машиностроения (сборка автобусов и машин), растут и поставки наших тракторов. А проектные институты обсуждают планы развития городов Азербайджана, в которых могут поучаствовать и белорусские строительные компании.

