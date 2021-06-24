Беларусь рассчитывает переориентировать поставки продовольствия из ЕС в Азию

Небезызвестная экспортная формула 3 раза по 30, в которой заложен золотой принцип диверсификации поставок в Европу, Россию и страны дальней дуги в равных объемах, похоже, претерпевает изменения. Минсельхозпрод накануне заявил, что рассчитывает перенаправить экспортные потоки продовольствия из Евросоюза в азиатском направлении. Движение уже заметно: только за первые 4 месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого Беларусь увеличила поставки продовольствия на Восток на 60 %.

Есть и другие говорящие цифры. Продажи нашей сельхозпродукции на рынок Поднебесной в первом квартале выросли почти на 90 %. Доля России, напротив, несколько снизилась и в общей экспортной корзине составила 73,5 %. Это свидетельствует о том, что работа по диверсификации рынков сбыта продолжается. В этом году, к слову, планируем заработать на поставках продовольствия порядка $ 6 млрд (видео).