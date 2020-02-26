Беларусь рассчитывает получить компенсацию за грязную нефть

Беларусь рассчитывает получить от России более 61 миллиона долларов в качестве компенсации за "грязную" нефть, сообщает "Белнефтехим". Накануне страны договорились о суммах возмещений: за каждый "грязный" баррель наша страна получит 15 долларов. А с учетом того, что на Мозырском заводе переработали более полумиллиона тонн испорченного сырья, общая компенсация выливается в десятки миллионов долларов. Расчеты провели по такой же технологии, которую использовали другие "пострадавшие" страны. С ними Россия уже рассчиталась. Напомним, форс-мажор с поставками случился весной 2019 года.



