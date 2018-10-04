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Беларусь рассчитывает поставить точку в дискуссии с Литвой по АЭС в феврале

Беларусь рассчитывает поставить точку в дискуссии с Литвой по АЭС на сессии Конвенции Эспо. Она пройдет в феврале 2019 года в Женеве. Сейчас представители двух стран работают над подготовкой проекта двустороннего межправительственного соглашения. Белорусская сторона полагает, что привлечение к переговорам экспертов из международных организаций поможет достичь компромиссного решения.

Напомним, первый энергоблок белорусской АЭС будет введен до конца 2019 года. Наша страна рассчитывает увеличить экспорт электроэнергии на рынок ЕАЭС.

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