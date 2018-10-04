Беларусь рассчитывает поставить точку в дискуссии с Литвой по АЭС в феврале

Беларусь рассчитывает поставить точку в дискуссии с Литвой по АЭС на сессии Конвенции Эспо. Она пройдет в феврале 2019 года в Женеве. Сейчас представители двух стран работают над подготовкой проекта двустороннего межправительственного соглашения. Белорусская сторона полагает, что привлечение к переговорам экспертов из международных организаций поможет достичь компромиссного решения.