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Беларусь рассчитывает поставить точку в дискуссии с Литвой по АЭС в феврале
Беларусь рассчитывает поставить точку в дискуссии с Литвой по АЭС на сессии Конвенции Эспо. Она пройдет в феврале 2019 года в Женеве. Сейчас представители двух стран работают над подготовкой проекта двустороннего межправительственного соглашения. Белорусская сторона полагает, что привлечение к переговорам экспертов из международных организаций поможет достичь компромиссного решения.
Напомним, первый энергоблок белорусской АЭС будет введен до конца 2019 года. Наша страна рассчитывает увеличить экспорт электроэнергии на рынок ЕАЭС.
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