Беларусь рассчитывает присоединиться к ВТО к середине будущего года

Страна уже приступила к завершающей стадии переговоров . Одно из направлений, в котором предстоит ускорить сверку позиций, - торговля услугами. Они формируют 2/3 добавленной стоимости мировой экономики. Сегодня в столице стороны обсудили нюансы взаимного доступа на рынки услуг с участием представителей Всемирной торговой организации. Они отметили, что разделяют оптимизм белорусских властей: середина 2020 года для нашей страны - реальный срок завершения всех процедур по вступлению во Всемирный торговый клуб.

Наша страна уже подписала два десятка двусторонних протоколов с государствами - членами ВТО. Впереди еще 6 стран - участниц организации, в том числе ЕС, Украина, Австралия, Бразилия, Канада и США. К переговорам с Соединенными Штатами белорусское правительство рассчитывает приступить уже в ближайшее время, сразу после окончания шатдауна. А очередное заседание рабочей группы в Женеве, как ожидается, пройдет в феврале.