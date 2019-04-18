Беларусь рассчитывает стать международным финансовым центром

За пример возьмут опыт Арабских Эмиратов. Возможности появления в Минске своей структуры мирового уровня обсудили сегодня во Дворце Независимости.



На встрече с руководством Дубайского международного финансового центра Президент высказал признательность за интерес к нашей стране и отметил, что государства могут работать вместе в сфере цифровой экономики.



Международный финансовый центр - это своего рода свободная экономическая зона с госинститутами, которые позволяют функционировать рынкам. Дубайский центр был открыт в ОАЭ в 2004 году. Сегодня он насчитывает более 800 различных компаний мира, которые предоставляют банковские и страховые услуги, управляют активами и фондами.