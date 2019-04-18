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Беларусь рассчитывает стать международным финансовым центром

За пример возьмут опыт Арабских Эмиратов. Возможности появления в Минске своей структуры мирового уровня обсудили сегодня во Дворце Независимости.

На встрече с руководством Дубайского международного финансового центра Президент высказал признательность за интерес к нашей стране и отметил, что государства могут работать вместе в сфере цифровой экономики.

Международный финансовый центр - это своего рода свободная экономическая зона с госинститутами, которые позволяют функционировать рынкам. Дубайский центр был открыт в ОАЭ в 2004 году. Сегодня он насчитывает более 800 различных компаний мира, которые предоставляют банковские и страховые услуги, управляют активами и фондами.


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Структура уже объединила Ближний Восток, Африку и Южную Азию. Белорусский финансовый центр призван помочь привлечению инвестиционных капиталов в нашу республику и оказать влияние на экономику всего региона СНГ и Европы. В прошлом году Беларусь подписала меморандум о взаимопонимании с международным финансовым центром в Дубае. Предположительно, структура может появиться на территории бывшего аэропорта Минск-1.

Гости подтвердили, что и финансовый центр, и правительство страны белорусский проект поддерживают. Выразили готовность активнее работать в этом направлении. Накануне делегация финансового центра посетила Парк высоких технологий. Дубай заинтересован в наших IT-компаниях и предлагает им начать сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами.

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