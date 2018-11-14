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Беларусь рассчитывает удвоить объем инвестиций к 2025 году

Планы довести цифру до 53 млрд. рублей сегодня озвучил министр экономики Дмитрий Крутой.

В Палате представителей прошли парламентские слушания. Своим мнением, как привлечь в страну финансовый поток, делились представители власти, депутаты и сенаторы, бизнес и независимые эксперты. Другие амбициозные задачи - это войти в топ-30 рейтинга Doing Business и создать лучшие в ЕАЭС условия для деловой активности.

Экспертное сообщество отметило: чтобы достичь поставленных целей, необходимо завершить работу по корректировке законодательной базы, реализовать дорожную карту снятия барьеров и изъятий в Евразийском экономическом союзе. В нашей стране созданы благоприятные условия для инвестирования, подчеркивают эксперты.

В Палате представителей сейчас идет работа над законами об инвестициях и приватизации - их необходимо актуализировать. Еще в Беларуси планируют отказаться от уголовного преследования за налоговые нарушения - готовятся изменения в соответствующий закон.

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