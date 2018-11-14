3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь рассчитывает удвоить объем инвестиций к 2025 году
Планы довести цифру до 53 млрд. рублей сегодня озвучил министр экономики Дмитрий Крутой.
В Палате представителей прошли парламентские слушания. Своим мнением, как привлечь в страну финансовый поток, делились представители власти, депутаты и сенаторы, бизнес и независимые эксперты. Другие амбициозные задачи - это войти в топ-30 рейтинга Doing Business и создать лучшие в ЕАЭС условия для деловой активности.
Экспертное сообщество отметило: чтобы достичь поставленных целей, необходимо завершить работу по корректировке законодательной базы, реализовать дорожную карту снятия барьеров и изъятий в Евразийском экономическом союзе. В нашей стране созданы благоприятные условия для инвестирования, подчеркивают эксперты.
В Палате представителей сейчас идет работа над законами об инвестициях и приватизации - их необходимо актуализировать. Еще в Беларуси планируют отказаться от уголовного преследования за налоговые нарушения - готовятся изменения в соответствующий закон.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
Украинский кризис используется Западом как инструмент политического давления - Рекеда
Беларусь очень интересна для ключевых стран БРИКС - политолог
"Мир на пути к катастрофе". Эксперты обсуждают COP29 в Баку
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП