Беларусь рассчитывает удвоить объем инвестиций к 2025 году

Планы довести цифру до 53 млрд. рублей сегодня озвучил министр экономики Дмитрий Крутой.

В Палате представителей прошли парламентские слушания. Своим мнением, как привлечь в страну финансовый поток, делились представители власти, депутаты и сенаторы, бизнес и независимые эксперты. Другие амбициозные задачи - это войти в топ-30 рейтинга Doing Business и создать лучшие в ЕАЭС условия для деловой активности.

Экспертное сообщество отметило: чтобы достичь поставленных целей, необходимо завершить работу по корректировке законодательной базы, реализовать дорожную карту снятия барьеров и изъятий в Евразийском экономическом союзе. В нашей стране созданы благоприятные условия для инвестирования, подчеркивают эксперты.



