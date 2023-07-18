Беларусь рассчитывает в этом году экспортировать 8 млн тонн калийных удобрений. Об этом по итогам совещания у Президента Беларуси заявил журналистам первый вице-премьер Николай Снопков, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, насколько после введения санкций подорожала логистика, Николай Снопков сказал: "От двух до пяти раз - то, что касается перевалки. Соответственно то, что касается увеличенного железнодорожного пути, - это тоже примерно в 2-2,5 раза".

"Выполняя поставленные задачи, мы выйдем на 8 млн т продажи удобрений в этом году. При этом "Беларуськалий" работает с прибылью. Он обеспечивает свою инвестиционную программу за полгода, вложив уже Br600 млн в инвестиции, то есть инвестиции у него в соответствии с планом", - подчеркнул первый вице-премьер.