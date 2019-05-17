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Беларусь рассчитывает возобновить транзит нефти по "Дружбе" в направлении Польши на следующей неделе
Беларусь рассчитываетвозобновить транзит нефти по "Дружбе"в направлении Польши на следующей неделе, заявил сегодня профильный вице-премьер Игорь Ляшенко. Переговоры Минска и Москвы о возобновлении поставок в прежних объемах продолжаются. Главная задача - очистить трубопровод на белорусской территории, чтобы сырье поступало по всем европейским направлениям "Дружбы", а также на новополоцкий "Нафтан". Пока завод по-прежнему работает в половину своих мощностей. Доставку нефти в полном объеме блокирует участок, заполненный загрязненным сырьем. Мозырский завод удалось загрузить целиком, но до сих пор на предприятии идет ремонт оборудования, пострадавшего от некачественных поставок. Беларусь будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за грязной нефти из России.
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