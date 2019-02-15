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Беларусь рассчитывает вступить в ВТО к лету 2020 года

Лето будущего года. На такой срок рассчитывает Беларусь, чтобы оформить членство в ВТО. О ходе переговоров нашему телеканалу рассказал первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко. Он возглавил белорусскую делегацию на заседании рабочей группыВТО по присоединению Беларуси. Встреча прошла сегодня в Женеве. Белорусский МИД призвал страны Всемирной торговой организации поддержать усилия нашей страны по скорейшему вступлению в торговый клуб. Завершить все процедуры и оформить членство Беларусь могла бы в ходе 12-й министерской конференции ВТО, отметили в МИД. Она запланирована на июнь 2020.

До конца нынешнего года рабочая группа в Женеве соберется еще дважды. По итогам встреч стороны согласуют доклад рабочей группы по присоединению нашей страны к Всемирной торговой организации. Проект этого документа уже содержит более сотни обязательств, которые Беларусь гарантирует выполнять после вступления.

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