Беларусь расширяет географию выставок экспортной продукции

Так, в 2020 году отечественные предприятия будут по-прежнему представлять свою продукцию и технологии на традиционных для нас рынках ЕАЭС, Китая и других странах-партнерах так называемой «дальней дуги», однако в этом году упор планируют сделать на рынки Юго-Восточной Азии и ЕС. Так, Беларусь будет участвовать сразу в четырех крупных европейских выставках, где покажет последние наработки в сфере туризма и медуслуг, строительства, производства экотранспорта, а также изобретений и IT.



По словам экспертов, расширить экспозиции за счет как крупных концернов, так и малых фирм, поможет новый указ о поддержке экспорта. Он предусматривает компенсацию половины затрат на участие в выставках и сертификацию товаров и услуг, что особенно актуально для рынка ЕС. Стоимость сертификата там может достигать 50 тысяч евро.



