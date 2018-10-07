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Беларусь - Швейцария. О новых точках взаимного интереса
Еще один, на этот раз внешнеполитический проект Беларуси, тоже обещает быть очень интересным. И, судя по всему, станет новым шагом в развитии белорусско-швейцарских отношений. Недавно в Лозанне начало работу Почетное консульство нашей страны. В планах - новые проекты в торговле, совместном производстве продуктов питания и сфере высоких технологий.
Об этом говорили и во время встреч с делегацией из Беларуси во главе с сенатором, руководителем парламентской группы дружбы, руководителем профсоюзов Михаилом Ордой и директором Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским. Помимо "классической" экономики - большой интерес к использованию криптовалют и технологии блокчейна.
О новых точках взаимного интереса из Швейцарии расскажет Светлана Лукьянюк.
Главный летмотив встреч в Швейцарии - живой интерес к нашему законодательству по цифровой экономике - 8 Декрету и Парку высоких технологий. Условия работы и главные результаты сегодня впечатляют и именитых акул IT-индустрии. И заставляют смотреть на Беларусь как на равного партнера.
Миниатюрный Цуг по площади почти 34 квадратных километра сегодня в топе самых богатых городов Швейцарии, опережая Цюрих и Женеву. Здесь примерно на треть больше люксовых авто, чем в других городах Швейцарии. Также Цуг известен своими низкими налогами, его еще называют налоговым оазисом. И понятно, что такие благоприятные условия для ведения бизнеса привлекают много международных компаний.
Но все ли дело в налогах? Цуг, да, знает деловой мир. Это одно из самых привлекательных мест для блокчейн-стартапов.
Наравне с банкоматами стоят и криптоматы, то есть, технически можно купить биткоин, опустив наличку в купюроприемник. Здесь открыты всему новому и правовое ІТ-поле во многом схоже с белорусским, утверждает глава департамента финансов швейцарского кантона на встрече с нашей делегацией в мэрии.
Позиции Беларуси и Швейцарии совпадают. Создав хороший технокластер, самое время вплотную заниматься финансовым рынком.
Их опыт построения хаба для международных игроков – за счет надежных условий для капитала - привлекают бизнес и как ориентир для нас, чтобы принятые законодательные ориентиры приносили дивиденды. Об этом говорили и на встрече в парламенте. Здесь провели даже своеобразный ликбез с брошюрками о деятельности Парка высоких технологий и подробным анализом экспортного сегодня - от директора Всеволода Янчевского. Показав, что Беларусь не новичок, а полноправный игрок на мировом рынке. И курс на ІТ-страну поддерживается на самом высоком уровне.
"Мы приветствуем курс Беларуси на ІТ-страну. Она может стать флагманом на территории ЕАЭС. И это поспособствует укреплению и наших двухсторонних отношений, так как Швейцария тоже делает ставку на новые технологии".
Швейцарско-белорусские отношения пишут только первую главу. Здесь в феврале создали группу дружбы с белорусами. Но готовы активно продвигать интересы двух стран. Например, что касается открытия посольства Швейцарии в Минске. Ведь ближайшее только в Варшаве. А тем взаимного интереса у стран становится все больше.
"К Беларуси большой интерес. И мы готовы продвигать отношения, чтобы они были более тесными и продуктивными. На переговорах мы уделили большое внимание и развитию законодательства Беларуси в области информационных технологий".
Воочию это можно было увидеть в Лугане в Национальном компьютерном центре. Это быстрая машина в тройке мировых лидеров по скорости обработки информации. А также в Институте исследований искусственного интеллекта. Здесь была создана технология распознавания речи – голосовое управление Гугл. А сегодня роботы и дроны под заказ. Говоря о технологиях завтрашнего дня, Беларусь и Швейцария строят и свое сегодня. Товарооборот за первое полугодие почти 77 миллионов долларов. Рост более чем на 20 процентов.
Белорусская делегация в Швейцарии не в роли слушающих, сами могут многим поделиться. Например, проект нашего инженера-программиста Евгения перевернул здесь рынок недвижимости. С помощью виртуального сертификата (токена) можно покупать и продавать реальный актив. Сделки прозрачные и быстрые. Швейцарцы поддерживают и декрет Президента "О цифровой экономике" - все своевременно и точно, как в сравнении с хорошими часами. Как история успеха качественный и количественный рост ПВТ за короткий срок и экспорт от белорусского ІТ- за полугодие на 40 процентов.
Уже до конца года в Швейцарии стороны планируют провести совет делового сотрудничества, а также межмидовские консультации. Но не только это. Новые связи, а значит и новые возможности прихода капитала в Беларусь.
Сегодня Беларусь и Швейцария делают многое с приставкой впервые. Но главное, что вместе. Странам есть что заимствовать и что предлагать друг другу. Будь то продукты питания, высокие технологии и законодательное обрамление блокчейн. А это путь на развитие.
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