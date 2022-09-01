Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Речь о поставках, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Согласно документу, ставка пошлин на сырую нефть, мазут, битум, вазелин и парафин составит 52 доллара за тонну. Отметим, ставки вывозных таможенных пошлин пересматриваются ежемесячно.