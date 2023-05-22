Беларусь сохраняет положительное сальдо в торговле с Россией, $896 млн за первый квартал 2023-го

В текущем году Беларусь сохраняет положительное сальдо в торговле с Россией - плюс $896 млн за первый квартал 2023-го. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Дмитрий Крутойна встречес главой государства Александром Лукашенко, пишет БЕЛТА.

"В прошлом году у нас получилось переломить тенденцию с отрицательным сальдо в торговле с Россией. Впервые в истории мы и по товарам, и по услугам получили плюс. В первом квартале этого года ситуацию еще более улучшили. У нас на сегодняшний день суммарное сальдо плюс $896 млн", - подчеркнул Дмитрий Крутой.