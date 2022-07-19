Беларусь способна обеспечить себя продовольствием полностью - отличный пример грамотной политики

Белорусские хлеборобы уже намолотили более 250 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность - 49,9 центнера с гектара.

С каждым собранным зернышком продовольственная безопасность становится крепче. Это архиважно в условиях экономических войн, в том числе в отношении нашей страны.

Беларусь способна обеспечить себя продовольствием полностью и показывает тем самым пример выверенной, грамотной политики, в том числе в области сельского хозяйства. Удачным оказался и новый эксперимент - к озимым культурам добавился ячмень. К его первому для большинства СПК намолоту присоединились и аграрии Могилевской области. В этом сезоне им предстоит убрать свыше 5,5 тысячи гектаров ранней зерновой культуры. Андрей Ястребов о видах на урожай.

Для механизатора Алексея Титова из хозяйства "Александрийское" это тот самый случай, когда не просто старт уборочной кампании - премьера. Теперь уже в роли комбайнера. И сразу за штурвал новенького "Полесья". Обещает не подвести.

Убираем оперативно, потому что все созрело. Потерь допускать нельзя. Бывает, дожди мешают, но по возможности стараемся сразу, как только можно, выезжать. Урожай хороший. Я думаю, уберем вовремя. Алексей Титов, механизатор ОАО "Александрийское"

Когда такие люди в поле - несомненно. Дмитрий Шершнев в родном хозяйстве уже 17 лет, т. е. с самого его основания. В новый сезон тоже на новом корабле полей. Кстати, подарок от отечественного лидера в производстве техники лидеру уборочной.





Работал на старом комбайне. Гомсельмаш наградил - подарил кофемашину за хорошие показатели, что много намолотил на старом комбайне. В этом году новый дали.

Эта кампания для флагмана Шкловского района особенная. Начали уборочную с озимого ячменя. Впервые его выращивают, но технология отработана годами. Результат даже превзошел ожидания.

Все сделано по технологии, посеяно вовремя - в сроки агротехнические. Внесен весь комплекс минеральных удобрений, проведена защита растений вовремя. Первый день убираем, урожайность 67 центнеров с гектара. Озимый ячмень себя оправдал. Алексей Слесарев, главный агроном ОАО "Александрийское"

Свыше 200 гектаров в этом году отвели в "Александрийском" под озимый ячмень. Руководитель хозяйства обещает - будет вдвое больше. Вообще рассчитывают на отменный урожай зерновых в этом году. А с полеглостью справимся.

Есть поля, где после шквалистого ливня, ветра положило. Но мы не первый год такие поля убираем. Техника оснащена стеблеподъемниками. Проведем еще дополнительный инструктаж с комбайнерами по скорости. Иван Барташевич, и. о. директора "Александрийское"

Продовольственная безопасность на контроле государства. Задачи ясны и важны - технология и качество, начиная с поля.

На этом не раз акцентировал внимание и Президент, в том числе принимая отчеты губернаторов регионов в эти дни. Уже со ссылкой на озимый ячмень.





Должен вам сказать, что больше 50 центнеров в среднем озимый ячмень дает. Если бы у нас такая средняя была урожайность по стране всех культур, слушай, мы с тобой были бы, как в народе говорят, в шоколаде. Поэтому посевы озимого ячменя надо расширять. Даже в этом году озимый ячмень дает хороший урожай. А если бы мы раньше могли посеять, то мы бы его давно убрали и забыли.

Только в Могилевской области на уборке зерновых будет задействовано свыше тысячи водителей и четырех тысяч механизаторов. Погода пока помогает.

Озимый ячмень - архиважная культура для страны. Это и мука, и перловая крупа. А главное - корма для животноводства.

Втрое (до 300 га) обещают увеличить площади под озимый ячмень и в "Могилевском ленке". А пока последние тонны урожая ячменя засыпают в бункеры. Помогают рабочими руками и предприятия. Кстати, немало в поле и тех, кто уже прирос к земле. Например, Олег Трофимов. В обычное время он работает на озеленении областного центра, но в уборочную - за штурвал.

Работал когда-то здесь, вот пришел помочь родному колхозу убирать хлебушек. Ячмень отличный, хорошо, быстро намолачивается. Думаю, сегодня закончим. Олег Трофимов, механизатор ОАО "Могилевский ленок"





В этом году у нас площади увеличены к уровню прошлого года. 5400 ячменя - начали уборку, виды неплохие на урожай. Наша задача сегодня - увеличить объемы посева озимого ячменя, поэтому практически весь убранный ячмень мы планируем пустить на семена там, где будут подходить репродукции. Исходя из этого, ориентировочно планируем посеять порядка 25 тыс. озимого ячменя. Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома