Беларусь способна переработать свыше 17 млн кубометров деловой древесины

Беларусь в лидерах по производству продукции из дерева на душу населения. Страна способна переработать свыше 17 млн кубометров деловой древесины, а до глобальной модернизации отрасли под силу было менее 10.

Предприятиями выпускается более 140 видов продукции. Глубина переработки выросла до 98,5 %. И это уровень скандинавских стран. Хотя модернизация поначалу шла туго. Мало кто верил в успех: летели головы, чиновники лишались портфелей. Какие этапы развития прошла деревообработка? С чем довелось столкнуться во времена преобразований? "Было -стало" - в новой серии проекта "Беларусь созидающая" смотрите в субботу, 5 августа, сразу после "Панорамы".