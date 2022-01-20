Беларусь среди стран ЕАЭС больше всех нарастила продажи за пределы союза

Экономики евразийской "пятерки" активно восстанавливались в прошлом году и вышли на допандемийный уровень. Об этом заявила Евразийская экономическая комиссия. Добавила, что в нынешнем году для интеграции тоже видит рост общего ВВП чуть более 3 %. Сказывается низкий уровень инвестиционной активности, а также ухудшение демографической ситуации. Для всех стран "пятерки" остаются высокими инфляционные риски в связи с ростом мировых цен на продовольствие и сырье. По итогам прошлого года среднегодовую инфляцию в странах Евразийского союза оценили на уровне 6 %, а в нынешнем ожидается снижение до 4,5 %.