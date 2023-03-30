Беларусь старается закрепиться в Красноярском крае - окно возможностей до 2025 года

На востоке российской Сибири на двух берегах широкого Енисея живет город миллионник - Красный яр или в нынешнем привычном нам звучании Красноярск. Его история с 17-го века. Недра богаты золотом, алмазами, рудой и нефтью. У региона огромная территория, к тому же здесь проходят основные логистические маршруты железной дороги, автотрасс, водных артерий и авиалиний.О сотрудничестве Беларуси и Красноярского края рассказали в специальном репортаже Агентства теленовостей "Минск - Красноярск. Два берега одной реки".

Площадь Красноярского края немногим более 7 млн квадратных километров, население практически как в Республике Беларусь, рассказывает руководитель Красноярского отделения Посольства Беларуси в России, советник Александр Позняк. "В связи с тем, что здесь вечная мерзлота, а на юге, допустим, в Республике Тыва, хватает очень жарких дней, эти особенности надо учитывать и при эксплуатации белорусской техники, и при продаже. Интересно работать, потому что как раз нестандартные подходы надо выискивать для того, чтобы, допустим, троллейбусы заводились при минус 30 - минус 40 градусов", - отмечает он.

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Беларусь постепенно закрепляется в этом регионе. И потерянное во время пандемии наверстываем. Товарооборот за прошлый год - 200 миллион долларов. Но возможности куда шире. В крае появились субсидии для покупки различных видов техники, нужной для таких суровых зимой мест. Ну как такое упустить. Тем более список предложений того, что есть, и того, что нужно на Востоке Сибири, у нас велик. А машиностроительная торговля сейчас доминирует в наших отношениях.