Беларусь - страна с наиболее устойчивой почтой

В пресс-службе Министерства связи и информатизации сообщили, что, согласно отчету Всемирного почтового союза о почтовом развитии, в 2022 году Беларусь заняла 13-е место среди 172 стран с общим количеством баллов 75,10. К слову, это на одну позицию выше, чем в прошлом году, когда наша страна получила оценку в 67,4 баллов и 14-е место среди 168 стран.

Комплексный показатель почтового развития (2IPD) ежегодно определяется Всемирным почтовым союзом. Это составной индекс, дающий обобщенную картину почтового развития в любой стране или регионе на основании четырех ключевых компонентов: надежность, охват, актуальность и устойчивость. В формуле 2IPD за каждый из аспектов страны получают соответствующую оценку от 0 до 100. Беларусь получила оценку 100 баллов за показатель "устойчивость" и является страной с наиболее устойчивой почтой.

Лидерами по каждому из четырех показателей являются: "надежность" -Сингапур, "охват" - США, "актуальность" -Австрия, "устойчивость" - Беларусь.

"Устойчивость почты определяется как способность назначенного оператора реагировать на неблагоприятные внешние экономические, технологические, социальные и экологические потрясения и тем самым приносить пользу развитию страны в целом. Имеются убедительные доказательства общих преимуществ экономической устойчивости, связанных с защитой и предоставлением возможностей наиболее уязвимым слоям общества через мощные каналы социальной интеграции", - отметили в пресс-службе.