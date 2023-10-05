Беларусь - Ульяновская область: новые проекты по линии промкооперации, авиастроения, модернизации АПК и пассажирского транспорта

Усиление промышленной кооперации, развитие авиастроения и новые возможности для специалистов Беларуси и России. Делегация Ульяновской области в эти дни с визитом в нашей стране. Сегодня состоялись переговоры на высшем уровне. Как подчеркнул наш Президент, нам незачем конкурировать. Регион может рассчитывать на полную поддержку. Будем объединять усилия и работать на общую пользу.

Наработана хорошая база, сотрудничество насчитывает не одно десятилетие. Теперь важно искать новые направления. Нужен другой уровень кооперации. Все решения на уровне глав государств в этом вопросе приняты.

Основа наших экономических связей - промышленная сфера с акцентом на наукоемкие технологии. Ульяновск - авиационная столица России. Новое совместное развитие получит и эта отрасль. Илона Красутская подробнее.

Чем известна Ульяновская область? В России она на первом месте по производству гражданских самолетов, топ-позиция и по машиностроению, выпуску автомобилей. Кроме того, буквально это родина Ильича - аграрный регион. Одноименные колхозы у всех были на слуху.

Не одно десятилетие нас связывает прочное сотрудничество. Существенный подъем заметен особенно в последние пару лет. Это и про обычную торговлю, всевозможные поставки и совместные проекты. Сейчас главное - не останавливаться.

Приветствуя гостя, Александр Лукашенко сказал, что в мыслях о том или ином регионе у него как историка по образованию всегда возникают какие-то ассоциации:



"Я всегда думаю, что Ульяновская область нам идеологически не чужда. Это близкая нам область еще и потому, что там родился и первые годы свои провел человек, который стоял у истоков нашего общего государства. Не знаю, как Вы к этому относитесь, но я очень трепетно к этому отношусь. Потому что история есть история, ее надо уважать, какой бы она ни была в прошлом", - заявил глава государства.

"Сегодня мы активно ищем новые точки соприкосновения с учетом уже накопленного потенциала, налаживаем более глубокое взаимодействие через кооперационные связи, прежде всего в производственной сфере. Нынешняя ситуация дает нам возможность выйти на новый уровень кооперации. Все необходимые решения на уровне глав государств приняты", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Экономические связи Беларуси с Ульяновской областью, по словам Президента, основываются на промышленной сфере с акцентом на наукоемкие технологии.

В свою очередь губернатор поблагодарил за теплый прием делегации Ульяновской области в Беларуси. "Мы приехали не с пустыми руками, а с конкретными выгодными для всех сторон предложениями, которые смогут вывести отношения Беларуси и Ульяновской области на качественно новый уровень. Все наши предложения вписываются в контекст Ваших договоренностей с нашим Президентом Владимиром Путиным", - сказал Алексей Русских.



Он также подчеркнул, что Беларусь и Ульяновская область имеют давнюю и очень хорошую историю отношений, между сторонами заключено соглашение о сотрудничестве во всех сферах, этот документ постоянно актуализируется.

Расскажем и покажем наглядно, как много у нас общего. Ульяновск - город науки. В городе десятки вузов и ссузов. Все наслышаны и про достижения наших ученых. Наработки самой Академии и ее институтов как раз и помогают развивать наукоемкое сотрудничество.

Ульяновские автомобильный и моторный заводы плотно работают с минскими. Мы осуществляем туда поставки. Кооперация в сфере радиоэлектроники. Наш "Интеграл" отвечает за компонентную базу российского оборонно-промышленного комплекса. Так что нам действительно хорошо дается командная работа.

Говоря о перспективах сотрудничества с Ульяновской областью, глава государства предложил совместно задействовать ту серьезную производственную базу, которая досталась Беларуси от СССР, для выпуска различной техники - от сельскохозяйственных машин до техники, необходимой для ремонта самолетов. "Мы эту базу сохранили, приумножили. Сегодня мы совместно можем ее использовать. Об этом мы с Президентом Путиным договорились", - отметил он.

Важнейшим направлением в плане технического прогресса, внедрения в производство последних научных разработок Александр Лукашенко назвал авиастроение.

"На прошлой неделе мы обсуждали эту тему с Президентом Путиным. Договорились поработать над совместным выпуском самолетов для региональных перевозок. У нас для этого есть соответствующие компетенции, - подчеркнул глава государства. - Хотелось бы знать, какие Вы видите возможности?"

"Это проект, ориентированный в будущее, не на один год. Капиталовложения предстоят значительные, но и положительный эффект колоссальный", - акцентировал внимание Президент. Он заметил, что отдельные компоненты для данной отрасли Беларусь уже производит, и заявил о готовности нашей страны расширять номенклатуру продукции.

Уже подписаны соглашения по развитию кооперации между авиастроителями, идут поставки комплектующих. Принято решение и об открытии прямого рейса Ульяновск - Минск. Беларусь поможет региону с обновлением пассажирского транспорта - речь про электробусы и автобусы на газомоторном топливе. А что касается поставок любой спецтехники, то готовы предложить выгодные схемы финансирования и обслуживания. Пригодится и наш опыт по строительству молочно-товарных комплексов, овощехранилищ, как образец знаменитый проект "Деревня будущего". Есть готовые и не особо затратные варианты строительства в сельской местности. Проекты не только "от земли", но и в сфере высоких технологий.

"На прошлой неделе Вы, посещая Китай, обсуждали перспективы сотрудничества в сфере информационных технологий и цифровой экономики. У нас накоплен определенный опыт работы с Китаем и прикладного использования подобных высокотехнологичных решений. Я предлагаю объединить усилия по их коммерциализации. Нам, наверное, уже хватит обслуживать заказы только западных компаний. Пусть наши специалисты больше поработают на свои страны", - предложил Александр Лукашенко.

Кроме того, Президент обратил внимание на возможности взаимодействия в таких перспективных областях, как биотехнологии, микроэлектроника, энергетика, композитные материалы: "Все это сегодня востребовано на рынке и позволяет обеспечить так нужный нам технологический суверенитет".

В Беларусь делегация приехала с 4-дневным визитом. Что говорит о решительном настрое - интенсивно развивать сотрудничество. Интересно все. Подписано 9 соглашений и планируются еще.

Ульяновская область в сельхозпроизводстве обладает серьезными компетенциями как Республика Беларусь. Мы закупаем много техники и тракторов МТЗ. Только в этом году около 50 машин закупили, комбайны Гомсельмаш, 20 машин закупили, навесной техники - около 60 единиц. И эта программа из года в год продолжается. Алексей Русских, губернатор Ульяновской области России

Минский тракторный и предприятия Ульяновской области прямо у главного конвейера сегодня скрепили подписями ряд соглашений. Российские коллеги будут производить для продукции МТЗ комплектующие. Планируются и дальнейшие закупки белорусской техники. Российская делегация присмотрелась и к линейке флагманов, и к перспективным разработкам. Продажи МТЗ в Ульяновскую область за год существенно выросли. Поставлено свыше 300 единиц техники.

На долгосрочной перспективе мы рынок Ульяновской области считаем традиционным, и планы мы рисуем не только на 2023-2024 годы, но даже уже заглядываем в 2025-2026 годы. После определенных проблем, связанных с внешнеполитической ситуацией, мы сейчас наладили производство вновь разработанных моделей, которые мы вывели - BELARUS-82.1-23/12-23/32 - их активно рекламируем, продвигаем на рынке, плюс у нас также планируются поставки техники больше 200 лошадиных сил. Сергей Авраменко, первый заместитель гендиректора ОАО "МТЗ"

В правительстве сегодня обсудили и как выполняются двусторонние договоренности, достигнутые в феврале. Тогда в Ульяновске на перспективу говорили губернатор и премьер. И сегодня к прогрессивному сотрудничеству в авиа- и машиностроении нужно подтягивать до должного уровня АПК и строительство.

Пока здесь у нас отсутствуют значимые проекты, которые были бы связаны либо с участием белорусских строительных организаций, возведение, реконструкция и модернизация объектов на территории области, пока не раскрыта тема поставки лифтового оборудования, я называю эти направления не просто потому что так захотелось, а на основании в первую очередь того положительного опыта, который мы имеем в сотрудничестве с другими регионами Российской Федерации. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси