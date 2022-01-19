Беларусь в 2021 году экспортировала сельхозпродукции на рекордную сумму

Экспорт белорусской сельхозпродукции по итогам минувшего года отметился новым рекордом. АПК закрывает год с цифрой в 6 с половиной миллиардов долларов. И это почти плюс 700 миллионов к уровню 2020. При этом внутренний рынок обеспечен всеми необходимыми товарами.Производители разрабатывают новинки, чтобы белорусы не почувствовали какой-то нехватки и дискомфорта от введения продуктового эмбарго на товары из стран, которые поддержали против нас санкции.