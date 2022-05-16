Беларусь в 2022 году рассчитывает выпустить новой продукции на $25 млрд

Беларусь наращивает темпы импортозамещения. По итогам нынешнего года отечественные производители должны выпустить новой продукции на 25 миллиардов долларов, отметили в Минэкономики. На эту задачу будут работать предприятия разных отраслей, те, что заточены на производство автокомпонентов. Это стало особенно актуально после санкций, введенных против белорусских и российских компаний. И теперь союзники объединяют усилия, чтобы своими силами закрыть самые чувствительные товарные позиции.



Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси:

Максимально завлекаем в эту работу все категории предприятий. Около 2000 предприятий в этом году участвуют, 3000 товарных позиций, в том числе 250 инвестиционных проектов. Вместе с коллегами мониторим эти проекты, если есть какие-то вопросы, и оказываем соответствующую поддержку. Речь идет как о новых производствах, так и организации новых линий на действующих предприятиях.Уже созданы рабочие группы по разным секторам: автомобилестроение, лифтостроение, сельхозмашиностроение и другие. Определены площадки для производства импортных аналогов. Задействован потенциал Национальной академии наук.

