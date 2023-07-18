Беларусь в этом году перевезла через российские порты в 4 раза больше грузов, чем за аналогичный период предыдущего. Об этом на совещании у Президента Беларуси заявил первый вице-премьер Николай Снопков, сообщает БЕЛТА.

"Если за 6 месяцев прошлого года через российские морские порты мы перевезли 1,5 млн т белорусских грузов, то в этом году объем уже составил практически 6 млн т. Рост - 400%. Практически весь объем - 97% - это химические минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты", - сказал первый вице-премьер.

Он отметил, что результаты начатой в апреле прошлого года работы по организации перевалки белорусского калия через морские порты северо-запада и юга России сегодня позволяют располагать портовыми мощностями для перевалки примерно 1 млн т продукции в месяц, или 12 млн т в год.