Беларусь в этом году втрое увеличила выручку от поставок на китайский рынок мяса и молока

За 5 месяцев заработали 15 миллионов долларов. У обоих партнеров есть заинтересованность в расширении ассортимента. Об этом говорили сегодня в Минсельхозпроде с представителями китайских молочных компаний. Сейчас для продаж на рынок КНР сертифицировано 47 наших молокозаводов, две мясоперерабатывающие и пять птицефабрик.