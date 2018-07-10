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Беларусь в этом году втрое увеличила выручку от поставок на китайский рынок мяса и молока
За 5 месяцев заработали 15 миллионов долларов. У обоих партнеров есть заинтересованность в расширении ассортимента. Об этом говорили сегодня в Минсельхозпроде с представителями китайских молочных компаний. Сейчас для продаж на рынок КНР сертифицировано 47 наших молокозаводов, две мясоперерабатывающие и пять птицефабрик.
В программе у представителей китайских молочных компаний - визит на белорусские молочные заводы в разных областях.
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