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Беларусь в I квартале увеличила экспорт товаров и услуг на 19,5 % - до $10,3 млрд

Беларусь в I квартале увеличила экспорт товаров и услуг. Плюс почти 20 %, в итоге 10,3 миллиардов долларов. Таковы данные Нацбанка. Больше всего экспортируем удобрения. Также в топе нефтепродукты, молочная и мясная продукция. Что касается услуг, в мире востребованы наши транспортные, компьютерные и строительные услуги.


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