Беларусь в расчетах за газ переходит на российские рубли
Беларусь с апреля платит за газ в российских рублях - документы сегодня в Санкт-Петербурге подписали министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления Газпрома Алексей Миллер. Более того, цена стала для нас выгоднее, чем было прописано в предыдущем соглашении.
С учетом договоренностей в самое ближайшее время правительством будут приняты решения о снижении платы потребителей за природный газ.
