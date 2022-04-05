Беларусь в расчетах за газ переходит на российские рубли

Беларусь с апреля платит за газ в российских рублях - документы сегодня в Санкт-Петербурге подписали министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления Газпрома Алексей Миллер. Более того, цена стала для нас выгоднее, чем было прописано в предыдущем соглашении.