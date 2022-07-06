Беларусь в сентябре представит экспозицию на выставке в Монголии. Ожидается участие наших крупных экспортно ориентированных компаний. Это производители продуктов питания, фармацевтической продукции, машиностроительные предприятия, научно-технические организации и другие. Международная выставка в Улан-Баторе охватывает широкий спектр тематических разделов. В минувшем году она собрала 110 компаний и 12 тысяч посетителей.