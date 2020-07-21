Беларусь в топ-10 по строительству жилья в Европе

И Беларусь в топ-10 рейтинга по строительству жилья в Европе на 9-м месте. Соответствующий список составили международные аналитики. Таким образом, по темпам и объемам жилищного строительства наша страна обошла многие страны Европы. На первом же месте списка Россия - за последние три года на каждые 10 тысяч россиян появилось 227 новых квартир. Следом идут Австрия и Казахстан. Для справки: в Австрии на одного человека приходится в среднем полторы комнаты, в России и Казахстане - комната.