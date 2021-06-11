Беларусь в январе - апреле увеличила экспорт товаров и услуг на 28,6 %

Беларусь в январе - апреле увеличила экспорт товаров и услуг. Плюс почти 29 %. В итоге свыше 14 миллиардов долларов. Таковы данные Нацбанка. Больше всего экспортируем удобрения. Также в топе нефтепродукты, молочная и мясная продукция. Что касается услуг, в мире востребованы наши транспортные, компьютерные и строительные услуги.



