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Беларусь в январе-феврале увеличила экспорт товаров и услуг на 16 % - до $6,45 млрд
Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг на 16% - почти до 6,5 миллиарда долларов. Данные за январь-февраль опубликованы на сайте Национального банка. Больше всего экспортируем удобрения. Они составляют около 10% от всего стоимостного объема экспорта страны. На второй позиции нефтепродукты, далее в топе молочная и мясная продукция. В топ-3 по экспорту услуг транспортные, компьютерные и строительные услуги.
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