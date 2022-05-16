Беларусь в январе-марте 2022 года увеличила внешние продажи до $10,8 млрд

Белорусский экспорт в первом квартале вырос почти на 5 %. Внешние продажи приблизились к отметке в $11 млрд. Внешнеторговый оборот товаров и услуг по результатам трех месяцев превысил $20 млрд. Сальдо положительное. Сумма, на которую Беларусь продавала товары за рубеж, превысила наши траты на заграничные товары почти на 1 млрд долларов.