Наша продукция - как знак качества - широко известна за пределами страны. Этот год для аграриев стал результативным. Намолоты и урожайность зерна по стране выросли. Что позволило не только полностью закрыть потребности внутреннего рынка, но и экспортировать.



Так, в прошлом году экспорт пшеницы увеличился в 5,6 раза по сравнению с 2017-м. В денежном выражении это составило почти 420 тысяч долларов.



Отметим, Беларусь входит в список мировых стран - экспортеров пшеницы. На долю Европы приходится треть мирового экспорта зерна. И наша страна занимает в этом списке 34-е место.



По производству зерна наша страна занимает пятое место в СНГ. На душу населения приходится почти 650 килограммов. Лидируют Украина, Молдова и Казахстан.



