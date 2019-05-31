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Беларусь вошла в четверку мировых экспортеров сыра и творога
Беларусь вошла в четверку мировых экспортеров сыра и творога по итогам первого квартала. По данным Белстата, наши производители за период с января по март текущего года поставили почти 60 тысяч тонн продукта, что на 11 тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года. По этим показателям Беларусь опередила Австралию, Иран и Швейцарию. На первом месте разместился Евросоюз - экспорт сыра составил 262 тысячи тонн, на втором - США - 99, третье - у Новой Зеландии - 89,8 тысяч тонн.
Основным рынком белорусских сыров и творога остается Россия
На нее приходится около 94 процентов экспорта. Также наша продукция продается и в Болгарии, Грузии, Иордании, Китае, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратах, США и Японии.
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