Беларусь вошла в четверку мировых экспортеров сыра и творога по итогам первого квартала. По данным Белстата, наши производители за период с января по март текущего года поставили почти 60 тысяч тонн продукта, что на 11 тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года. По этим показателям Беларусь опередила Австралию, Иран и Швейцарию. На первом месте разместился Евросоюз - экспорт сыра составил 262 тысячи тонн, на втором - США - 99, третье - у Новой Зеландии - 89,8 тысяч тонн.

