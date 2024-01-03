Беларусь вошла в число мировых лидеров по производству сыра на душу населения

Беларусь вышла в лидеры в мировом рейтинге по производству сыров на душу населения, опередив Германию и Францию. Об этом рассказала замдиректора по научной работе ГП "Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси" Светлана Кондратенко, пишет mlyn.by.

По ее словам, модернизированная пищевая промышленность и наличие собственного сельскохозяйственного сырья высокого качества позволяют Беларуси расширять экспортный потенциал и осваивать новые рынки.

"Конъюнктура мирового продовольственного рынка складывается для отечественных поставщиковблагоприятно. Наблюдается рост спроса и цен. Также растет импортный спрос на масло сливочное и сухое молоко со стороны стран Азии", - отметила она.

При этомзамдиректора по научной работе подчеркнула, что запасы производителей Западной Европы оказались ограничены. Это и заставило европейских поставщиков ориентироваться на внутренний рынок, освобождая многие экспортные ниши.

В частности, Беларусь уже вошла в число лидеров мирового рейтинга по производству сыра на душу населения, опередив многие страны Европы, в том числе Германию и Францию.

Ожидается, что рост мирового рынка сыра составит около 4,5 % за год, а, к примеру, китайский сегмент прибавит все 10 %.

"Таким образом, у белорусских производителей есть все возможности для увеличения экспорта сыров и другой молочной продукции", - дополнила Светлана Кондратенко.