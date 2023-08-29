Беларусь возглавляет рейтинг наиболее популярных стран СНГ у российских туристов: что в топе у путешественников

Беларусь уверенно лидирует у российских туристов среди стран СНГ. На первом месте у путешественников по нашей стране запросы на короткие поездки, такие как сити-туры; на втором - санаторный отдых; на третьем - экскурсионные поездки, сообщили в Российском союзе туриндустрии.