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Беларусь возглавляет рейтинг наиболее популярных стран СНГ у российских туристов: что в топе у путешественников
Беларусь уверенно лидирует у российских туристов среди стран СНГ. На первом месте у путешественников по нашей стране запросы на короткие поездки, такие как сити-туры; на втором - санаторный отдых; на третьем - экскурсионные поездки, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
Как отмечают специалисты, Беларусь выделяется на фоне других стран СНГ, растет интерес и к отдыху в наших загородных отелях.
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