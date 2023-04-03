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Беларусь впервые начнет добывать рыбу на Дальнем Востоке

Совместные российско-белорусские предприятия в этом году впервые начнут ловить рыбу на Дальнем Востоке. Это будет проходить в рамках выделения квоты для Минска на добычу минтая в России. Об этом сообщает Приморское территориальное управление Росрыболовства.

Управлением уже оформлены первые пять разрешений на промысел в Северо-Охотоморской подзоне.

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