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Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных видов промтоваров
Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных видов промтоваров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров. В списке около 250 наименований. Например, в него попала бытовая техника - холодильники, посудомоечные и стиральные машины, пылесосы и многое другое. Действие запрета не касается товаров с сертификатом, подтверждающим их белорусское или российское происхождение. Запрет действует с сегодняшнего дня в течение полугода.
Фото: pixabay
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