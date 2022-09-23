Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных видов промтоваров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров. В списке около 250 наименований. Например, в него попала бытовая техника - холодильники, посудомоечные и стиральные машины, пылесосы и многое другое. Действие запрета не касается товаров с сертификатом, подтверждающим их белорусское или российское происхождение. Запрет действует с сегодняшнего дня в течение полугода.