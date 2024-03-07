Беларусь вводит льготы по НДС для импорта уникального оборудования

Беларусь ввела льготы по НДС для импорта технологического оборудования, не имеющего аналогов в стране. Это позволит укрепить наш производственный потенциал - так прокомментировали президентский указ в Министерстве экономики.

Напомним, документ описывает алгоритм получения такого освобождения. Для этого нужно заключение об отсутствии в Беларуси производства аналогов такого оборудования (его будет выдавать уполномоченный орган в рамках соответствующей административной процедуры), а также обязательное принятие оборудования к учету в организации и использование при производстве и реализации продукции, выполнении работ или оказании услуг.