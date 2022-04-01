Беларусь вводит лицензирование на экспорт калийных удобрений с 6 апреля

В Беларуси с 6 апреля вводится лицензирование на экспорт калийных удобрений. Так гласит постановление Совмина. Согласно документу, разрешение на вывоз будет дано Беларуськалию и Белорусской калийной компании, другим же юрлицам необходимо получить исключительную лицензию, которую будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Для этого им придется подтвердить предстоящую оплату - не менее 50 % от планируемых поставок калийных удобрений, а также договоренности на их транзит.