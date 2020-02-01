Беларусь выступает за равные условия для сельхозпроизводителей ЕАЭС

Поставки сельхозпродукции на рынок ЕАЭС, вопросы допуска на него, открытия и закрытия для продуктовых компаний. Это основные вопросы сферы АПК, которые Беларусь будет пытаться решить за время своего председательства в этой интеграционной структуре. Существенную роль в урегулировании спорных моментов, а также в создании равных правил игры для всех участников союза играет и Евразийская экономическая комиссия, которую возглавил Михаил Мясникович. В планах на этот год - согласование нескольких правовых документов.



Об аграрной отрасли страны, новых подходах по созданию сырьевых зон на Витебщине, нехватке кадров на селе, и что принесет аграриям теплая зима? Об этом в "Главном эфире" расскажет глава Минсельхозпрода Беларуси Анатолий Хотько уже завтра в 9 вечера.



