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Беларусь вытесняет Польшу с рынка картофельных чипсов в России
Объем импорта картофельных чипсов из Беларуси в РФ вырос в 2022 году до 7,1 тыс. тонн. Тогда как польских чипсов российский регион закупил лишь чуть более 1 тыс.. По итогам прошлого года доля Беларуси на рынке привозных картофельных чипсов в России составила 75 %. Из последних трендов: чипсы в регион начал поставлять и Китай. Его доля в импорте - 6 %.
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