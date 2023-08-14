Беларусь вытесняет Польшу с рынка картофельных чипсов в России

Объем импорта картофельных чипсов из Беларуси в РФ вырос в 2022 году до 7,1 тыс. тонн. Тогда как польских чипсов российский регион закупил лишь чуть более 1 тыс.. По итогам прошлого года доля Беларуси на рынке привозных картофельных чипсов в России составила 75 %. Из последних трендов: чипсы в регион начал поставлять и Китай. Его доля в импорте - 6 %.



