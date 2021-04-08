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Беларусь за 5 лет рассчитывает снизить энергоемкость ВВП на 7 %
Снижение энергоемкости ВВП, какую экономику ни возьми, стало гарантом устойчивого развития! И это во многом вопрос конкурентоспособности. Если сказать просто: это то, сколько энергии нужно при производстве ВВП. Ресурс дорогой, поэтому ясно, что, чем меньше расход, тем больше выгоды. За пять лет энергоемкость валового внутреннего продукта в Беларуси рассчитывают снизить на 7 %! Вопрос рассматривают в связке с эксплуатацией атомной станции.
Сегодня в мире порядка 17 % производства электроэнергии приходится на долю атомных электростанций. Реакторы есть в трех десятках стран мира. А в ближайшие 10 лет к ним присоединится еще 10 стран. С цифрами сложно спорить - использование атомной энергии в мирных целях востребовано. Это импульс для инновационного развития экономики, широкого освоения передовых технологий в энергетике, промышленности, науке и других сферах. С ноября прошлого года Беларусь тоже в элитном клубе атомных держав. Первый энергоблок БелАЭС уже произвел миллиард 800 миллионов киловатт электроэнергии. Продолжаются работы и на втором участке. Какова степень его готовности? И насколько в стране вырастет энергопотребление? Узнаем у министра.
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